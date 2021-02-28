Форвард "Ноттс Каунти" стал автором настоящего шедевра.

Нападающий "Ноттс Каунти" Элиша Сэм забил потрясающий гол в матче 1/4 финала Трофея Футбольной ассоциации Англии против "Оксфорд Сити" (3:1).

На 73-й минуте матча израильский футболист необычным образом замкнул подачу с фланга. Он нанес удар по воротам пяткой, при этом развернувшись и перебросив мяч себе через спину.

Комментатор матча тут же предположил, что этот гол может быть номинирован на премию Пушкаша, которая ежегодно вручается за лучший гол года в мире.

Видео опубликовал официальный аккаунт "Ноттс Каунти" в Twitter.

Buckle in for one of the most RIDICULOUS goals you'll ever see! 🤯 pic.twitter.com/kmmMj5tlb8 — Notts County FC (@Official_NCFC) February 27, 2021

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Автор: Антон Дударь