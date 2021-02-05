Карета скорой помощи эвакуировала пострадавшего с поля.

Во время матча 17-го тура чемпионата Португалии между командами "Белененсеш" и "Порту" случилась неприятная травма одного из игроков.

На 85-й минуте нападающий "Порту" Нану потерял сознание после того, как в него врезался российский голкипер "Белененсеша" Станислав Крицюк.

Врачи срочно поспешили оказать первую медицинскую помощь Нану. За несколько минут на поле заехал автомобиль скорой помощи.

Даже брутальный экс-защитник мадридского "Реала" Пепе был шокирован этим ужасным эпизодом и пустил слезы.

Нану доставили поскорее в госпиталь.

Поединок между "Белененсешом" и "Порту" завершился со счетом 0:0.

Как сообщает официальный Twitter "Порту", у игрока диагностировали сотрясение мозга и спинномозговую травму с потерей сознания. На данный момент его состояние стабильное, он ориентируется во времени и пространстве.

So... this happened during the Porto game. Somehow, the ref said it was a corner?!?!?!?! pic.twitter.com/qbCPd7VQdV — J0nasBern (@J0nasBern) February 4, 2021

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Автор: Будрин Артем