Луганский клуб после спорного удаления проиграл "Олимпику", который взял важные очки в борьбе за выживание.

В перенесенном матче 10-го тура УПЛ "Олимпик" и "Заря" встречались в Чернигове. Матч завершился победой донецкого клуба.

"Заря" забила на 23-й минуте, однако гол Артема Громова был отменен после видеоповтора из-за офсайда.

На 33-й минуте довольно спорно с поля был удален вратарь "Зари" Никола Василь. Голкипер за пределами штрафной сперва сыграл в мяч, но затем жестко врезался в Ибраима Каргбо, которого увезли на "скорой". Рефери принял решение после просмотра VAR. Стоит отметить, что перед этим эпизодом у Каргбо был офсайд.

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После перерыва "Олимпик" воплотил свое преимущество в голы. Отличились Руслан Бабенко и Максим Тейшейра.

В компенсированное время "Заря" отыграла один мяч.

"Олимпик" - "Заря" - 2:1

Голы: Бабенко, 53, Тейшейра, 71 - Сайядманеш, 90+2

"Олимпик": Кичак, Пасич, Драме, Векляк, Лебеденко, Бабенко, Политыло, Таллес, Нкенг, Тейшейра, Каргбо (Чогадзе, 36)

"Заря": Василь, Руфати, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс, Цвек (Назарина, 56), Хомченовский (Кабаев, 56), Кочергин (Юрченко, 81), Лунев (Шевченко, 35), Громов, Шахаб (Сайядманеш, 81)

Предупреждения: Каргбо, Таллес, Бабенко, Векляк - Хомченовский, Кочергин, Руфати

Удаление: Василь, 32

Напомним, всего несколько дней назад "Заря" и "Олимпик" играли в рамках 23-го тура УПЛ. В той встрече сильнее оказался луганский клуб.

УПЛ: положение команд

"Заря" упустила возможность подобраться на расстояние 1 очка к "Шахтеру" и включиться в борьбу за Лигу чемпионов. У луганчан осталось 41 очко, они идут третьими.

"Олимпик" набрал 21 очко, поднялся на 11-е место и теперь на 3 очка опережает идущий в зоне вылета "Минай".

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Автор: Антон Дударь