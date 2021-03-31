Норвежский специалист не любит ирокезы.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер обращает внимание не только на футбольные навыки игрока, но и на его внешний вид.

Об этом стало известно из интервью специалиста для Sky Sports.

"Это было, когда я еще тренировал норвежский "Мольде". Однажды мы с помощником пошли смотреть на потенциального новичка. Когда он выходил из туннеля, я увидел на его голове мохаук, разновидность ирокеза с выбритыми висками. Я сразу сказал помощнику: "Идем домой, мне это не интересно". Это действительно был очень короткий просмотр", - вспоминает Сульшер.

Заметим, что 48-летний норвежец выступал за "красных дьяволов" с 1996 по 2007 год, провел 235 матчей и забил 91 гол. С декабря 2018 года Сульшер стал тренером манкунианцев и занимает эту должность и сейчас.

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Автор: Будрин Артем