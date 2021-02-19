Николай Матвиенко провел хороший матч против "Маккаби".

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко включен в символическую сборную Лиги Европы по итогам первых матчей 1/16 финала.

Об этом сообщает официальный Twitter УЕФА.

Читайте такжеЛига Европы: результаты первых матчей 1/16 финалаМатвиенко успешно сыграл на левом фланге обороны в матче против "Маккаби". Он отметился результативной передачей на Алана Патрика, а также был признан лучшим игроком матча по версии портала WhoScored.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Андреас Линде ("Мольде"), Мэтт Доэрти ("Тоттенхэм"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Эрик Байи ("МЮ"), Борна Баришич ("Рейнджерс"), Дэниел Джеймс, Бруно Фернандеш (оба - "МЮ"), Кристоф Баумгартнер (Хоффенхайм), Кенеди ("Гранада"), Бруно Петкович ("Динамо" Загреб), Мунас Даббур ("Хоффенхайм")

"Маккаби" - "Шахтер": итоги матча

"Шахтер" обыграл "Маккаби" в гостях со счетом 2:0.

"Горняки" прервали беспроигрышную серию "Маккаби", которая насчитывала 14 матчей (13 - в чемпионате Израиля и 1 - в Лиге Европы).

Алан Патрик во второй раз подряд забил первый гол "Шахтера" в году. В 2020-м он отличился в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".

"Шахтер" впервые с сезона 2016-2017 победил в еврокубках в гостях с разницей в два мяча.

Луиш Каштру подвел итоги матча против "Маккаби".

Ответная встреча команд состоится 25 февраля.

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Автор: Антон Дударь