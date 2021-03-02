Ирина Морозюк написала своему 5-летнему сыну инструкцию по выбору будущей жены.

Бывшая жена капитана киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина Морозюк, которую называют секс-символом украинского футбола, опубликовала новый пост в социальной сети.

Публику в очередной раз Ирина удивила в своем Instagram.

Вопреки тому, что ее сыну Илье всего 5 годиков, Морозюк поражает раскованностью и искренностью.

По ее словам она примет и "меркантильную", и "шлюховатую", "с сиськами или без" невестку. Главное, по ее мнению, не забеременеть в подростковом возрасте - в 16 лет.

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"Я буду та свекровь, которая не будет считать невестку картошкой", - обещает эпатажная женщина.

Ирина отметила, что мужчина должен дарить подарки, заботу и абсолютно ничего не ждать в ответ. В конце пообещала "девчатам" воспитать лучшего мужчину.

Напомним, что Морозюк является президенткой футбольного клуба "Лион" из Львова. Также Ирина ранее прокомментировала скандальное видео капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы, где он занимался мастурбацией.

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Автор: Будрин Артем