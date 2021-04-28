Руководство клуба выписало дополнительный гонорар румыну за добытое чемпионство Украины.

Главный тренер "Динамо" Киев Мирча Луческу заработал великолепную премию от руководства "бело-синих".

Об этом сообщают румынские СМИ, а именно GSP.

По информации издания, Луческу за то, что привел киевлян к золотым медалям УПЛ получил 1 миллион евро.

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Таким образом, президент "Динамо" Игорь Суркис отблагодарил 75-летнего специалиста за победу в чемпионате Украины и прямую путевку в Лигу чемпионов, которая позволит столичному клубу пополнить казну минимум на 30 миллионов евро.

Напомним, что недавно Луческу ответил на вопрос о том, когда планирует завершить карьеру.

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

Луческу, возглавлявший "Шахтер" в течение 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".

Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, а в плей-офф Лиги Европы дошли до 1/8 финала. В апреле "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины, а также вышло в финал Кубка Украины.

В "Динамо" Луческу стал девятикратным чемпионом Украины. Он - первый тренер, который выигрывал чемпионат и с "Шахтером", и с "Динамо".

Футболист "Динамо" рассказал об изменениях, которые произошли в команде после прихода Луческу.

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Автор: Артем Будрин