Благодаря победе над "Десной" "Минай" поднялся с последнего места в таблице.

В рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги "Минай" в Ужгороде принимал "Десну".

На 23-й минуте Анатолий Нуриев с пенальти вывел "Минай" вперед, а вскоре он же оформил дубль. После перерыва Василий Пыняшко красивым ударом довел счет до разгромного, но "Александрия" отыграла один мяч - после подачи углового отличился Максим Имереков.

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"Минай" набрал 18 очков и поднялся на 12-е место в таблице УПЛ. У "Десны" - 36 очков и четвертая строчка.

"Минай" - "Десна" - 3:1

Голы: Нуриев, 24, 39, Пиняшко, 50 - Имереков, 56

"Минай": Попович, Маембе, Лопыренок, Матич, Сакив, Кожанов (Пиняшко, 41), Ткачук (Милевский, 79), Петрусенко, Бойко (Малепе, 79), Нуриев, Ахмедзаде (Снижко, 66)

"Десна": Литовка, Конопля (Полегенько, 74), Имереков, Тамм (Гитченко, 46), Сухоцкий, Домбровский (Чепурненко, 54), Огиря, Картушов, Арвеладзе (Волков, 54), Гуцуляк, Дегтярев (Безбородько, 46)

Предупреждения: Тамм, Огиря, Волков, Картушов

Украинская Премьер-лига: 22-й тур

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Автор: Антон Дударь