В рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги "Минай" в Ужгороде принимал "Десну".
На 23-й минуте Анатолий Нуриев с пенальти вывел "Минай" вперед, а вскоре он же оформил дубль. После перерыва Василий Пыняшко красивым ударом довел счет до разгромного, но "Александрия" отыграла один мяч - после подачи углового отличился Максим Имереков.
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"Минай" набрал 18 очков и поднялся на 12-е место в таблице УПЛ. У "Десны" - 36 очков и четвертая строчка.
"Минай" - "Десна" - 3:1
Голы: Нуриев, 24, 39, Пиняшко, 50 - Имереков, 56
"Минай": Попович, Маембе, Лопыренок, Матич, Сакив, Кожанов (Пиняшко, 41), Ткачук (Милевский, 79), Петрусенко, Бойко (Малепе, 79), Нуриев, Ахмедзаде (Снижко, 66)
"Десна": Литовка, Конопля (Полегенько, 74), Имереков, Тамм (Гитченко, 46), Сухоцкий, Домбровский (Чепурненко, 54), Огиря, Картушов, Арвеладзе (Волков, 54), Гуцуляк, Дегтярев (Безбородько, 46)
Предупреждения: Тамм, Огиря, Волков, Картушов
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