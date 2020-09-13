"Минай" сумел обыграть "Александрию".

Состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Минай" принимал "Александрию".

Новичок элитного дивизиона неожиданно одержал минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный гол в составе "Миная" на 34-й минуте забил форвард Антон Шиндер, который недавно пополнил команду Василия Кобина. Александрийцы сравнять счет так и не смогли.

Стоит отметить, что "Минай" провел свой первый матч в элите. В первом туре команда не играла из-за вспышки коронавируса в составе соперника.

"Минай" - "Александрия" - 1:0

Гол: Шиндер, 34

"Минай": Попович, Маткобожик, Лопыренок, Матич, Меличенко, Ткачук, Нуриев (Голодюк, 90+2), Сакив, Кожанов (Кныш, 67), Пиняшко (Снижко, 83), Шиндер (Павлиш, 90+2)

"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Гордиенко (Бабогло, 87), Стецьков (Третьяков, 46), Банада (Грицук, 64), Гречишкин, Ковалец, Лучкевич, Ситало (Безбородько, 46), Мышенко (Устименко, 83)

Предупреждения: Шиндер, Попович - Панькив, Гречишкин, Дубра, Гордиенко, Устименко

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Автор: Данил Слесь