Состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Минай" принимал "Александрию".
Новичок элитного дивизиона неожиданно одержал минимальную победу со счетом 1:0.
Единственный гол в составе "Миная" на 34-й минуте забил форвард Антон Шиндер, который недавно пополнил команду Василия Кобина. Александрийцы сравнять счет так и не смогли.
Стоит отметить, что "Минай" провел свой первый матч в элите. В первом туре команда не играла из-за вспышки коронавируса в составе соперника.
"Минай" - "Александрия" - 1:0
Гол: Шиндер, 34
"Минай": Попович, Маткобожик, Лопыренок, Матич, Меличенко, Ткачук, Нуриев (Голодюк, 90+2), Сакив, Кожанов (Кныш, 67), Пиняшко (Снижко, 83), Шиндер (Павлиш, 90+2)
"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Гордиенко (Бабогло, 87), Стецьков (Третьяков, 46), Банада (Грицук, 64), Гречишкин, Ковалец, Лучкевич, Ситало (Безбородько, 46), Мышенко (Устименко, 83)
Предупреждения: Шиндер, Попович - Панькив, Гречишкин, Дубра, Гордиенко, Устименко
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