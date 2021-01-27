Украинский полузащитник Марьян Швед провел свой лучший матч в составе бельгийского "Мехелена".
В матче 22-го тура чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверена" Швед поучаствовал во всех голах своей команды - он сделал дубль и отдал одну результативную передачу.
Швед вышел на поле с первых минут и уже на 9-й минуте записал себе в актив ассист, перед этим эффектно обыграв соперника. После паса украинца Сэнди Уолш открыл счет.
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На 26-й минуте Швед забил второй гол "Мехелена". Украинец получил пас в штрафную и элегантно перебросил голкипера.
Затем "Мехелен" дважды пропустил, однако Швед стал героем поединка. Украинец на второй добавленной к матчу минуте направил мяч из пределов штрафной.
В итоге "Мехелен" выиграл со счетом 3:2.
Швед же был признан лучшим игроком матча. Портал WhoScored поставил ему оценку 9.2.
Марьян Швед: карьера за границей
- Швед, который является воспитанником "Карпат", в 2015 году 18-летнем возрасте подписал пятилетний контракт с испанской "Севильей". Украинец играл только за дублирующий состав "Севильи", в своем втором сезоне пропустил восемь месяцев из-за травмы, а в 2017 году вернулся в "Карпаты".
- Проведя успешный сезон 2018-2019 (15 голов и 3 ассиста в 26 матчах за "Карпаты"), Швед перешел в "Селтик". Однако за шотландский клуб он провел лишь 3 матча, забив 1 гол. При этом у Шведа возникли проблемы в клубе из-за незнания английского языка.
- В августе Швед перешел из "Селтика" в годичную аренду в "Мехелен" с правом выкупа.
- Поначалу дела у Шведа шли не очень хорошо. И в декабре тренер "Мехелена" публично раскритиковал Шведа, заявив, что он "ставит себя выше команды". После этого украинец взялся за голову - он провел 7 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист. При этом в последних играх он закрепился в основном составе.
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