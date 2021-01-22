Марко Дмитрович теперь будет штатным пенальтистом "Эйбара".

Сербский голкипер "Эйбара" Марко Дмитрович забил гол в матче 19-го тура чемпионата Испании против "Атлетико".

На 12-й минуте матча Дмитрович взялся пробивать пенальти и сделал это хладнокровно.

Для 28-летнего вратаря, который провел за "Эйбар" 114 матчей, этот гол стал дебютным в карьере.

OptaJoe в Twitter сообщает, что вратари не забивали голов в чемпионате Испании с 2011 года, а с пенальти - с 2003 года.

Также известно, что Дмитрович - седьмой вратарь в истории Ла Лиги, забивший гол.

Главный тренер "Эйбара" Хосе Мендилибар объяснил, что Дмитрович пробил одиннадцатиметровый, так как главный пенальтист команды Эстебан Бургос был на скамейке запасных. По словам Мендилибара, теперь Дмитрович будет штатным пенальтистом клуба:

"Он будет бить с точки, пока не потерпит неудачу, это закон нашего клуба", - цитирует тренера Futbol en Movistar в Twitter.

-¿Por qué decides que Dmitrovic lance el penalti?

-Mendilibar: "Porque todos los demás han fallado. Tirará hasta que falle, es ley". #LaCasaDelFútbolpic.twitter.com/o5VoWQh5nw — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 21, 2021

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Добавим, что в свои ворота Дмитрович пропустил дважды от звездного форварда Луиса Суареса, и матч завершился поражением "Эйбара" со счетом 1:2.

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Автор: Антон Дударь