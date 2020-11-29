Нападающий "Барселоны" Лионель Месси посвятил свой гол в матче чемпионата Испании против "Осасуны" (4:0) легендарному Диего Марадоне, который умер 25 ноября.
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Забив гол, Месси снял футболку "Барселоны", под которой оказалась ретро-футболка аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз" с десятым номером. После этого нападающий поднял руки к небу.
В такой форме за "Ньюэллс Олд Бойз" ближе к концу карьеры играл Марадона - он провел за команду всего пять матчей.
В то же время Месси начинал заниматься футболом в академии "Ньюэллс Олд Бойз", проведя в клубе пять лет до переезда в "Барселону".
За снятую во время празднования гола футболку Месси получил желтую карточку.
Смерть Диего Марадоны: главное
- В начале ноября Марадона перенес операцию на головном мозге. Ему удалили субдуральную гематому. 11 ноября он был выписан из больницы.
- Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября. Ему было 60 лет.
- Стали известны последние слова и детали смерти Марадоны.
- Адвокат Марадоны потребовал расследовать обстоятельства смерти легендарного аргентинца.
- Церемония прощания с Марадоной прошла в президентском дворце в Буэнос-Айресе.
- Похороны легенды футбола состоялись 26 ноября.
- В результате вскрытия была установлена точная причина смерти Марадоны.
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