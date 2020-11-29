Нападающий "Барселоны" надел футболку аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз".

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси посвятил свой гол в матче чемпионата Испании против "Осасуны" (4:0) легендарному Диего Марадоне, который умер 25 ноября.

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Забив гол, Месси снял футболку "Барселоны", под которой оказалась ретро-футболка аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз" с десятым номером. После этого нападающий поднял руки к небу.

В такой форме за "Ньюэллс Олд Бойз" ближе к концу карьеры играл Марадона - он провел за команду всего пять матчей.

В то же время Месси начинал заниматься футболом в академии "Ньюэллс Олд Бойз", проведя в клубе пять лет до переезда в "Барселону".

За снятую во время празднования гола футболку Месси получил желтую карточку.

Смерть Диего Марадоны: главное

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Автор: Антон Дударь