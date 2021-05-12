Матч двух английских клубов рассудит испанский рефери.

УЕФА назвал арбитра на финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси", который пройдет 29 мая.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Главным арбитром матча назначен испанец Антонио Матеу Лаос.

Помогать ему будут соотечественники Пау Себриан и Роберто дель Паломар, а четвертым рефери станет Карлос дель Серро. За VAR будет отвечать Алехандро Эрнандес.

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Для 44-летнего Матеу Лаоса это будет первый финал Лиги чемпионов в качестве главного судьи. Но в 2019 году он уже работал на финале между "Ливерпулем" и "Тоттенхэм" в качестве четвертого арбитра.

В этом сезоне Матеу Лаос судил шесть игр Лиги чемпионов, включая первый матч 1/4 финала ЛЧ между "Баварией" и "Пари Сен-Жермен".

Также отметим, что испанец попал в список судей, которые будут работать на Евро-2020.

"Манчестер Сити" - "Челси": перед финалом

Финал ЛЧ должен был пройти в Стамбуле, но, скорее всего, будет перенесен. Место проведения матча будет утверждено в ближайшее время.

Это третий финал Лиги чемпионов в истории для "Челси". В 2008-м году "аристократы" уступили в серии пенальти "Манчестер Юнайтед", а в 2012-м году одолели в серии пенальти "Баварию".

"Манчестер Сити" пробился в финал главного клубного турнира Европы впервые.

В плей-офф ЛЧ "Ман Сити" прошел "Боруссию" М, "Боруссию" Д и ПСЖ. "Челси" выбил из борьбы "Атлетико", "Порту" и "Реал".

В этом сезоне "Сити" и "Челси" играли друг против друга уже три раза. В АПЛ команды обменялись выездными победами - в первом круге "Ман Сити" выиграл со счетом 3:1, а во втором сильнее были уже лондонцы со счетом 2:1. Также "Челси" взял верх над "горожанами" в полуфинале Кубка Англии (1:0).

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Автор: Антон Дударь