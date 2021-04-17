Румынский специалист объяснил, почему не демонстрировал эмоций после победы.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился впечатлениями после центрального поединка 22-го тура чемпионата Украины, где киевляне одолели "горняков".

Слова наставника приводят телеканалы "Футбол 1,2,3".

"Если бы "Шахтер" выиграл, они бы приблизились к нам. Игра была равная, тактическая, у них хороший контроль мяча был. Мы очень организованы были в обороне, закрывали все зоны, выходили на игрока, владеющего мячом, практически не дали создать ни одного момента у наших ворот. Не было зрелищной игры - это нормально, когда в ней решается очень многое", - отметил Мирча.

"С одной стороны была очень техничная команда, с техничными игроками, с другой - очень мощная физически, организованная, которая знала, что делать и как играть, как защитить результат. Чемпионат выигрывается за счет организации игры в обороне и перехода в быстрые контратаки со взятием ворот. Были индивидуальные ошибки, но результат меня удовлетворил. Это не снимает важность победы, то, насколько умно футболисты сыграли и выполнили установку", - добавил Луческу.

На вопрос журналиста, почему он не демонстрировал эмоций после победы, 75-летний специалист ответил:

"Мне нелегко. Окей".

На этой печальной ноте румын ушел от микрофона, так и не ответив на вопрос: "Это из-за "Шахтера"?".

Шахтер - Динамо: итоги матча

За четыре тура до финиша УПЛ "Динамо" лидирует в таблице, опережая "горняков" на 10 очков.

В следующем туре "Динамо" может оформить чемпионство, если победит "Ингулец".

До этого противостояния последний раз "Динамо" побеждало "Шахтер" в рамках УПЛ еще в августе 2018 года.

После этого поединка статистика личных встреч в чемпионате Украины между "Динамо" и "Шахтером" следующая: коллективы провели друг против друга 67 матчей: у дончан - 25 побед, у киевлян тоже 25, еще 17 матчей завершились вничью.

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Автор: Артем Будрин