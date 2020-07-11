Лига чемпионов: букмекеры назвали главных фаворитов турнира после жеребьевки плей-офф

В борьбе за трофей пока что остаются 12 команд.

Букмекеры обновили котировки на победу в Лиге чемпионов после жеребьевки 1/4 и 1/2 финала турнира, которая состоялась накануне.

Главным претендентом на победу по-прежнему считается "Манчестер Сити", а далее в рейтинге фаворитов располагается "Бавария". Некоторые букмекеры считают шансы "Сити" и мюнхенцев на победу в турнире равными, но большинство все же склоняется к тому, что у английского клуба они несколько выше.

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В тройку главных претендентов вошел ПСЖ, который в результате жеребьевки получил не самую сложную турнирную сетку.

На данный момент в борьбе за трофей остаются 12 команд: четыре уже вышли в четвертьфинал, а восьмерым еще предстоит провести ответные матчи 1/8 финала.

Топ-5 фаворитов на победу в Лиге чемпионов 2019-2020

1. "Манчестер Сити" (Англия) - 4,00

2. "Бавария" (Германия) - 4,25

3. ПСЖ (Франция) - 5,50

4. "Барселона" (Испания) - 8,00

5. "Атлетико" (Испания) - 9,50

Напомним, начиная с 1/4 финала, Лига чемпионов будет доиграна в формате "Финала восьми" в Лиссабоне.

УНИАН также сообщал о том, что УЕФА оценил риски для Лиги чемпионов из-за вспышки коронавируса в Португалии.

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