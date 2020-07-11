Лига чемпионов: букмекеры назвали главных фаворитов турнира после жеребьевки плей-офф
Букмекеры обновили котировки на победу в Лиге чемпионов после жеребьевки 1/4 и 1/2 финала турнира, которая состоялась накануне.
Главным претендентом на победу по-прежнему считается "Манчестер Сити", а далее в рейтинге фаворитов располагается "Бавария". Некоторые букмекеры считают шансы "Сити" и мюнхенцев на победу в турнире равными, но большинство все же склоняется к тому, что у английского клуба они несколько выше.
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В тройку главных претендентов вошел ПСЖ, который в результате жеребьевки получил не самую сложную турнирную сетку.
На данный момент в борьбе за трофей остаются 12 команд: четыре уже вышли в четвертьфинал, а восьмерым еще предстоит провести ответные матчи 1/8 финала.
Топ-5 фаворитов на победу в Лиге чемпионов 2019-2020
1. "Манчестер Сити" (Англия) - 4,00
2. "Бавария" (Германия) - 4,25
3. ПСЖ (Франция) - 5,50
4. "Барселона" (Испания) - 8,00
5. "Атлетико" (Испания) - 9,50
Напомним, начиная с 1/4 финала, Лига чемпионов будет доиграна в формате "Финала восьми" в Лиссабоне.
УНИАН также сообщал о том, что УЕФА оценил риски для Лиги чемпионов из-за вспышки коронавируса в Португалии.
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