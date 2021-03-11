Лига чемпионов 2020-2021 продолжится без двух главных футболистов современности.

Ни аргентинец Лионель Месси, ни португалец Криштиану Роналду не смогли выйти со своими командами в 1/4 финала Лиги чемпионов 2020-2021.

Как сообщает B/R Football в Twitter, ни Месси, ни Роналду не сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые за 16 лет.

Читайте такжеНазван лучший футболист мира за последние десять летВ предыдущий раз подобное случилось еще в сезоне 2004-2005, когда 17-летний Месси с "Барселоной" 1/8 финала ЛЧ уступил "Челси", а 20-летний Роналду с "Манчестер Юнайтед" не смог пройти "Милан".

За последующие годы только в четырех случаях до 1/4 финала ЛЧ доходил только один из них, а во всех остальных сезонах на этой стадии играли оба.

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ 2020-2021 "Барселона" по сумме двух встреч уступила ПСЖ (1:4, 1:1), а "Ювентус" с Роналду сенсационно вылетел от "Порту" (1:2, 3:2).

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Автор: Антон Дударь