25 ноября состоялась вторая часть матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединки проводили команды из групп A, B, C и D.
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Донецкий "Шахтер" потерпел уже второе разгромное поражение от менхенгладбахской "Борусcии" и опустился на третье место в группе.
"Манчестер Сити"и "Бавария" по итогам четырех туров гарантировали себе места в плей-офф, куда уже вышли "Челси", "Севилья", "Барселона" и "Ювентус".
Результаты матчей
Группа A
"Атлетико" - "Локомотив" - 0:0
"Бавария" - "Зальцбург" - 3:1
Голы: Левандовски, 42, Вебер (автогол), 52, Сане, 68 - Бериша, 73
Положение команд: "Бавария" - 12 очков, "Атлетико" - 5, "Локомотив" - 3, "Зальцбург" - 1
Группа B
"Боруссия" М - "Шахтер" - 4:0
Голы: Штиндль, 17 (с пенальти), Эльведи, 34, Эмболо, 45+1, Вендт, 77
"Интер" - "Реал" - 0:2
Голы: Азар, 7 (с пенальти), Хакими, 59 (автогол)
Положение команд: "Боруссия" М - 8 очков, "Реал" - 7, "Шахтер" - 4, "Интер" - 2
Группа С
"Олимпиакос" - "Манчестер Сити" - 0:1
Гол: Фоден, 36
"Марсель" - "Порту" - 0:2
Голы: Сануси, 39, Оливейра, 72
Положение команд: "Манчестер Сити" - 12 очков, "Порту" - 9, "Олимпиакос" - 3, "Марсель" - 0
Группа D
"Аякс" - "Митьюлланд" - 3:1
Голы: Гравенберх, 47, Мазрауи, 49, Нерес, 66 - Мабил, 80 (с пенальти)
"Ливерпуль" - "Аталанта" - 0:2
Голы: Иличич, 60, Госенс, 64
Положение команд: "Ливерпуль" - 9 очков, "Аякс" - 7, "Аталанта" - 7, "Митьюлланд" - 0
Лига чемпионов 2020-2021: главное
- Групповой этап ЛЧ 2020-2021 проходит в формате игр дома и на выезде, а завершится 9 декабря.
- График матчей группового раунда: 5 тур - 1/2 декабря, 6 тур - 8/9 декабря.
- "Шахтер" следующий матч проведет дома против "Реала" 1 декабря, а "Динамо" 2 декабря в гостях встретится с "Ювентусом".
- Два украинских клуба выступают на этом этапе турнира одновременно впервые с сезона 2016-2017.
- Плей-офф ЛЧ пройдет с 16 февраля по 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.
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