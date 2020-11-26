"Манчестер Сити" и "Бавария" гарантировали себе места в плей-офф.

25 ноября состоялась вторая часть матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединки проводили команды из групп A, B, C и D.

Читайте такжеЛига чемпионов: Ювентус дожал Ференцварош Реброва и другие результаты 24 ноября

Донецкий "Шахтер" потерпел уже второе разгромное поражение от менхенгладбахской "Борусcии" и опустился на третье место в группе.

"Манчестер Сити"и "Бавария" по итогам четырех туров гарантировали себе места в плей-офф, куда уже вышли "Челси", "Севилья", "Барселона" и "Ювентус".

Результаты матчей

Группа A

"Атлетико" - "Локомотив" - 0:0

"Бавария" - "Зальцбург" - 3:1

Голы: Левандовски, 42, Вебер (автогол), 52, Сане, 68 - Бериша, 73

Положение команд: "Бавария" - 12 очков, "Атлетико" - 5, "Локомотив" - 3, "Зальцбург" - 1

Группа B

"Боруссия" М - "Шахтер" - 4:0

Голы: Штиндль, 17 (с пенальти), Эльведи, 34, Эмболо, 45+1, Вендт, 77

"Интер" - "Реал" - 0:2

Голы: Азар, 7 (с пенальти), Хакими, 59 (автогол)

Положение команд: "Боруссия" М - 8 очков, "Реал" - 7, "Шахтер" - 4, "Интер" - 2

Группа С

"Олимпиакос" - "Манчестер Сити" - 0:1

Гол: Фоден, 36

"Марсель" - "Порту" - 0:2

Голы: Сануси, 39, Оливейра, 72

Положение команд: "Манчестер Сити" - 12 очков, "Порту" - 9, "Олимпиакос" - 3, "Марсель" - 0

Группа D

"Аякс" - "Митьюлланд" - 3:1

Голы: Гравенберх, 47, Мазрауи, 49, Нерес, 66 - Мабил, 80 (с пенальти)

"Ливерпуль" - "Аталанта" - 0:2

Голы: Иличич, 60, Госенс, 64

Положение команд: "Ливерпуль" - 9 очков, "Аякс" - 7, "Аталанта" - 7, "Митьюлланд" - 0

Лига чемпионов 2020-2021: главное

Групповой этап ЛЧ 2020-2021 проходит в формате игр дома и на выезде, а завершится 9 декабря.

График матчей группового раунда: 5 тур - 1/2 декабря, 6 тур - 8/9 декабря.

"Шахтер" следующий матч проведет дома против "Реала" 1 декабря, а "Динамо" 2 декабря в гостях встретится с "Ювентусом".

Два украинских клуба выступают на этом этапе турнира одновременно впервые с сезона 2016-2017.

Плей-офф ЛЧ пройдет с 16 февраля по 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь