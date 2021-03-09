Йоахим Лев покинет пост главного тренера сборной Германии сразу после чемпионата Европы по футболу. Это будет летом 2021 года.
Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.
Готовить Германию в отборочном цикле к чемпионату мира-2022 будет уже другой наставник.
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Лев с 2006 года занимал свою должность. В 2014 году на чемпионате мира в Бразилии специалист привел свою страну к триумфу.
Также вместе с Левом Бундестим становились серебряными и дважды бронзовыми призерами чемпионата Европы. В 2017 году "Манншафт" выиграли Кубок конфедераций.
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