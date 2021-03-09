61-летний специалист привел Германию к мировому господству в 2014 году.

Йоахим Лев покинет пост главного тренера сборной Германии сразу после чемпионата Европы по футболу. Это будет летом 2021 года.

Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Готовить Германию в отборочном цикле к чемпионату мира-2022 будет уже другой наставник.

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Лев с 2006 года занимал свою должность. В 2014 году на чемпионате мира в Бразилии специалист привел свою страну к триумфу.

Также вместе с Левом Бундестим становились серебряными и дважды бронзовыми призерами чемпионата Европы. В 2017 году "Манншафт" выиграли Кубок конфедераций.

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Автор: Будрин Артем