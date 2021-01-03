На звездного португальца подписалось 250 миллионов человек.

Число подписчиков нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в Instagram достигло 250 миллионов.

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Португалец стал первым человеком в мире, которому удалось покорить эту отметку.

Больше человек подписано только на официальный аккаунт соцсети (382 миллиона).

В списке знаменитостей Роналду опережает певицу Ариану Гранде (214 миллионов), рестлера и актера Дуэйна "Скалу" Джонсона (209 миллионов) и модель Кайли Дженнер (207 миллионов).

Среди футболистов в тройке также форвард "Барселоны" Лионель Месси (175 миллионов) и нападающий ПСЖ Неймар (144 миллиона).

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Автор: УНИАН