Число подписчиков нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в Instagram достигло 250 миллионов.
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Португалец стал первым человеком в мире, которому удалось покорить эту отметку.
Больше человек подписано только на официальный аккаунт соцсети (382 миллиона).
В списке знаменитостей Роналду опережает певицу Ариану Гранде (214 миллионов), рестлера и актера Дуэйна "Скалу" Джонсона (209 миллионов) и модель Кайли Дженнер (207 миллионов).
Среди футболистов в тройке также форвард "Барселоны" Лионель Месси (175 миллионов) и нападающий ПСЖ Неймар (144 миллиона).
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