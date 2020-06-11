Довел партнеров до истерики: футболист Бешикташа забил невероятный гол (видео)
Полузащитник "Бешикташа" Кевин-Принс Боатенг продемонстрировал высочайшее мастерство владения мячом на тренировке.
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Ганский футболист забил эффектный гол и вызвал тем самым бурный восторг своих партнеров по команде.
Боатенг принял мяч через ногу касанием пяткой, после чего не дал ему опуститься на газон и вторым касанием нанес идеальный удар точно в "девятку" ворот - вратарю оставалось только наблюдать за траекторией.
"Думаю, что я готов", - подписал ролик в Twitter 33-летний Боатенг, намекнув на предстоящий рестарт сезона в Турции 12 июня.
I think I am ready ‼️#deligibiseverim 💎 @Besiktaspic.twitter.com/bsEvHDi2zl— Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) June 11, 2020
Кевин-Принс Боатенг до "Бешикташа" выступал за целый ряд европейских клубов, в том числе "Милан", "Барселону" и "Тоттенхэм".
УНИАН ранее сообщал о том, как футболист из чемпионата Черногории забил гол с центра поля.
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