Довел партнеров до истерики: футболист Бешикташа забил невероятный гол (видео)

Кевин-Принс Боатенг показал, что готов к возобновлению сезона.

Полузащитник "Бешикташа" Кевин-Принс Боатенг продемонстрировал высочайшее мастерство владения мячом на тренировке.

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Ганский футболист забил эффектный гол и вызвал тем самым бурный восторг своих партнеров по команде.

Боатенг принял мяч через ногу касанием пяткой, после чего не дал ему опуститься на газон и вторым касанием нанес идеальный удар точно в "девятку" ворот - вратарю оставалось только наблюдать за траекторией.

"Думаю, что я готов", - подписал ролик в Twitter 33-летний Боатенг, намекнув на предстоящий рестарт сезона в Турции 12 июня.

Кевин-Принс Боатенг до "Бешикташа" выступал за целый ряд европейских клубов, в том числе "Милан", "Барселону" и "Тоттенхэм".

УНИАН ранее сообщал о том, как футболист из чемпионата Черногории забил гол с центра поля.

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