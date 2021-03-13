Супруги пообещали оставить между собой дружеские отношения.

Легенда мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс прекратил отношения с известной испанской журналисткой Сарой Карбонеро.

Об этом сообщила Сара в своем сообщении в Instagram.

"Мы с Икером гордимся нашей семьей, любовь наполняла нас счастьем на протяжении всех этих лет брака. Сегодня наша любовь как пары пойдет разными, но не далекими путями, поскольку мы продолжим вместе выполнять удивительное задание - оставаться преданными родителями, как мы это делали до сих пор".

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"Это очень продуманное решение, которое мы принимаем по взаимному согласию. Уважение, привязанность и дружба останутся навсегда. Нашим приоритетом является любовь и привязанность, чтобы разделить благосостояние и образование наших детей и защитить их, чтобы они росли в стабильной и здоровой среде. Этими словами мы просим уважать нашу конфиденциальность. Это единственные публичные слова, которые мы произнесем в настоящем и будущем. Спасибо большое за ваше понимание", - написала журналистка.

Их отношения стали известны публично, когда во время ЧМ-2010 по футболу Касильяс поцеловал Карбонеру в прямом эфире. В 2016 влюбленные вступили в официальный брак и сыграли свадьбу. К сожалению, в 2019 году экс-капитана "Реала" во время тренировки постиг сердечный приступ и его госпитализировали с инфарктом миокарда. А у его жены в тот же год диагностировали онкологию - рак матки.

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Автор: Будрин Артем