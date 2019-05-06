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Легендарный вратарь Касильяс впервые появился на публике после инфаркта (видео)

18:12, 06 мая 2019
Футбол
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Икер Касильяс был выписан из госпиталя - его встретила его супруга Сара Карбонеро / REUTERS

По сообщению Mundo Deportivo, испанец поблагодарил всех за слова поддержки и заявил, что ему очень повезло, что ситуация сложилась именно так и не повлекла за собой фатальных последствий.

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«Я хочу поблагодарить за тысячи слов любви. Нам придется подождать несколько недель или несколько месяцев, я не знаю, что будет в будущем, но главное – это быть здесь и иметь возможность говорить спокойно. Я могу говорить с вами, а вы можете меня увидеть. Что и говорить, мне очень повезло», - сказал знаменитый вратарь.

Он добавил, что еще не принял решения относительно своего будущего.

"Сейчас важно прислушаться к самочувствию и прийти в себя. Настало время для отдыха. Я не знаю, продлится он две недели или два месяца, это не имеет значения. Главное, что я здесь», - добавил Касильяс.

Напомним, что 1 мая во время тренировки "Порту" у легендарного экс-голкипера "Реала" случился сердечный приступ. Врачи португальского клуба оказали экстренную помощь футболисту, а позже ему была проведена операция. Икера также поддержали многие звезды футбола - Андрей Шевченко, Криштиану Роналду и другие.

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Теги: #Икер Касильяс