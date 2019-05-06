Легендарный вратарь Касильяс впервые появился на публике после инфаркта (видео)

Сегодня голкипера "Порту" выписали из клиники.

Голкипер португальского «Порту» испанец Икер Касильяс впервые появился на публике после пережитого инфаркта миокарда.

По сообщению Mundo Deportivo, испанец поблагодарил всех за слова поддержки и заявил, что ему очень повезло, что ситуация сложилась именно так и не повлекла за собой фатальных последствий.

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«Я хочу поблагодарить за тысячи слов любви. Нам придется подождать несколько недель или несколько месяцев, я не знаю, что будет в будущем, но главное – это быть здесь и иметь возможность говорить спокойно. Я могу говорить с вами, а вы можете меня увидеть. Что и говорить, мне очень повезло», - сказал знаменитый вратарь.

Он добавил, что еще не принял решения относительно своего будущего.

🚨 ÚLTIMA HORA | Primeras DECLARACIONES de @IkerCasillas tras el infarto: "He tenido mucha suerte, lo puedo contar". #JUGONESpic.twitter.com/WwWkXNd4sk — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 6 травня 2019 р.

"Сейчас важно прислушаться к самочувствию и прийти в себя. Настало время для отдыха. Я не знаю, продлится он две недели или два месяца, это не имеет значения. Главное, что я здесь», - добавил Касильяс.

Напомним, что 1 мая во время тренировки "Порту" у легендарного экс-голкипера "Реала" случился сердечный приступ. Врачи португальского клуба оказали экстренную помощь футболисту, а позже ему была проведена операция. Икера также поддержали многие звезды футбола - Андрей Шевченко, Криштиану Роналду и другие.