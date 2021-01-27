Во время матча 1/4 финала Кубка Италии "Интер" - "Милан" произошел конфликт между звездными футболистами Златаном Ибрагимовичем и Ромелу Лукаку.
В концовке первого тайма на Лукаку сфолил защитник "Милана" Алессио Романьоли, что не понравилось бельгийцу. Он начал спорить сперва с Романьоли, а следом и с Ибрагимовичем.
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Как сообщает tuttomercatoweb.com, Ибрагимович, в частности, сказал Лукаку: "Иди занимайся своим вуду-д*рьмом, мелкий осел". Бельгиец ответил: "Хочешь поговорить о моей матери? Я тр*хну тебя и твою жену". "Пойдем внутрь", - также говорил Лукаку, намекая на то, чтобы разобраться в подтрибунном помещении.
Говоря о "вуду", Ибрагимович имел в виду слова владельца "Эвертона" Фарада Мошири. В 2018 году он заявил, что Лукаку не продлил контракт с "Эвертоном" и покинул клуб из-за "вуду". Мошири сказал, что мать нападающего, находясь в Африке, посоветовала Лукаку по телефону перейти в "Челси" и это было "что-то связанное с вуду". Бельгиец это отрицал. В итоге он не перешел в "Челси", а оказался в "Манчестер Юнайтед".
Оба игрока в итоге получили по желтой карточке. При этом они продолжили спор и после окончания тайма.
⚽ Lo scontro verbale tra #Ibrahimovic e #Lukaku durante il derby di Coppa Italia#calcio#InterMilan#CoppaItaliapic.twitter.com/po2EnarQ5f— RaiSport (@RaiSport) January 26, 2021
Roman Lukaku vs Ibra— Counties' Focus™ (@CountiesFocus) January 26, 2021
Lukaku:" I will f**k you and your wife" pic.twitter.com/JUcXLzQXoL
Напомним, "Интер" в итоге выиграл в матче со счетом 2:1.
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