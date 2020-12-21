Golden Foot вручается футболистам старше 28 лет за высокие спортивные достижения и вклад в развитие футбола.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл престижную награду Golden Foot.

Португальца объявили победителем еще в начале месяца, но приз вручили только 20-го декабря, пишет ТСН.

Награда Golden Foot вручается футболистам старше 28 лет за высокие спортивные достижения и вклад в развитие футбола. Ее победители оставляют отпечатки своих ног на Аллее чемпионов в Монте-Карло.

Сам Роналду прокомментировал получение престижной награды в своем Instagram.

"Для меня большая честь выиграть награду Golden Foot и увековечить свое имя на чемпионском променаде в Монако наряду с величайшими футболистами всех времен! Хочу поблагодарить фанатов со всего мира за то, что они проголосовали за меня", - написал Роналду.

Роналду в 2020-м году

В 2020 году Роналду провел 38 официальных матчей за "Ювентус", забил 39 мячей и отдал 6 ассистов.

Роналду приблизился к мировому рекорду по голам за сборную.

Криштиану Роналду попал в символическую сборную всех времен France Football.

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Автор: Олег Давыгора