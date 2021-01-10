Супруга звездного футболиста поделилась ярким видео.

Жена нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Антонелла показала в сети, как их сыновья радовались голу отца.

Видео было опубликовано в Instagram.

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В матче 18-го тура чемпионата Испании Месси забил в ворота "Гранады" со штрафного.

Дети футболиста, которые наблюдали за игрой по телевизору, бурно отреагировали на гол. Особенно сильно радовался Матео, который начал прыгать и кричать, радуясь за своего отца.

Видео быстро набрало популярность в сети.

Mateo Messi celebrating Messi’s goal 🥰 pic.twitter.com/85JNulQVlr — Reshad Rahman ✆ (@HagridFCB) January 9, 2021

Напомним, Месси с супругой воспитывают троих детей: восьмилетнего Тьяго, пятилетнего Матео и двухлетнего Чиро.

Матч "Гранада" - "Барселона" завершился победой каталонцев со счетом 4:0.

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Автор: Антон Дударь