Жена нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Антонелла показала в сети, как их сыновья радовались голу отца.
Видео было опубликовано в Instagram.
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В матче 18-го тура чемпионата Испании Месси забил в ворота "Гранады" со штрафного.
Дети футболиста, которые наблюдали за игрой по телевизору, бурно отреагировали на гол. Особенно сильно радовался Матео, который начал прыгать и кричать, радуясь за своего отца.
Видео быстро набрало популярность в сети.
Mateo Messi celebrating Messi’s goal 🥰 pic.twitter.com/85JNulQVlr— Reshad Rahman ✆ (@HagridFCB) January 9, 2021
Напомним, Месси с супругой воспитывают троих детей: восьмилетнего Тьяго, пятилетнего Матео и двухлетнего Чиро.
Матч "Гранада" - "Барселона" завершился победой каталонцев со счетом 4:0.
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