Игроки сборной весело провели время перед матчем против Казахстана.

Футболисты сборной Украины, которая 31 марта проведет матч против Казахстана, сыграли в необычный теннисбол.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Казахстан.

Видео игры футболистов появилось на YouTube-канале "DoBest!".

Вместо стандартного стола для теннисбола футболисты сборной использовали небольшой офисный стол, а играли босиком.

Николай Матвиенко и Александр Зинченко играли в одной команде, а Евгений Макаренко и Эдуард Соболь - в другой. Игра завершилась вничью.

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Украина - Казахстан: перед матчем

Сборная Украины в двух стартовых турах квалификации набрала 2 очка. Сперва украинцы сыграли вничью с Францией (1:1), а затем с тем же счетом уже на своем поле завершили матч против Финляндии.

Казахстан в отборе провел пока только один матч - 28 марта дома казахи уступили Франции со счетом 0:2.

Положение команд в группе D: Франция - 4 очка (2 игры), Финляндия - 2 (2), Украина - 2 (2), Босния и Герцеговина - 1 (1), Казахстан - 0 (1).

Украина и Казахстан ранее друг против друга играли четыре раза. В отборе на ЧМ-2006 украинцы выиграли 2:1 и 2:0, а в квалификации на ЧМ-2010 - 3:1 и 2:1.

Украинской сборной из-за травм в матче не помогут Виктор Цыганков, Тарас Степаненко, Артем Беседин и Андрей Ярмоленко. А Виталий Миколенко пропустит игру из-за дисквалификации.

Матч будут судить арбитры из Словении во главе с Матеем Югом. Матчи сборной Украины он ранее не обслуживал.

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Автор: Антон Дударь