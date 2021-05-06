Президент "Днепра-1" Юрий Береза заявил, что не станет подписывать контракт с форвардом Евгением Селезневым.
Слова Березы приводит портал Sport Arena.
"Селезнева точно не будет в "Днепре-1". Он высказал мысль, что хотел бы закончить на "Метеоре", прощальный матч сыграть с "Днепром-1". Но потом выходка эта его в матче против "Колоса"… Для меня он пропал, больше его нет", - заявил Береза.
Под выходкой президент "Днепра-1" имел ввиду конфликт Селезнева с главным тренером днепрян Игорем Йовичевичем, который просил футболиста общаться с ним на украинском языке.
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Напомним, в первой половине сезона Селезнев выступал за "Колос", но зимой был отчислен из команды. Летом его контракт с "Колосом" истечет, и он станет свободным агентом.
Селезнев стремится стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. На его счету сейчас 116 голов, а рекорд - 123 мяча.
Скандал с отчислением Селезнева: главное
- Об отчислении Селезнева стало известно 31 января. По информации СМИ, "Колос" выгнал игрока из-за нарушения спортивного режима.
- Также стало известно, что Селезнев неоднократно нарушал режим, а в клубе делали ему уже несколько предупреждений.
- Позже "Колос" официально объявил об отчислении Селезнева, однако не стал называть причины.
- Сам Селезнев сперва заявлял, что не нарушал режим перед отчислением из "Колоса", но позже сказал, что выпил "пару бокалов" на встрече со звездами российского футбола.
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