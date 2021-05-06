Скандальный форвард Евгений Селезнев летом точно не окажется в "Днепре-1".

Президент "Днепра-1" Юрий Береза заявил, что не станет подписывать контракт с форвардом Евгением Селезневым.

Слова Березы приводит портал Sport Arena.

"Селезнева точно не будет в "Днепре-1". Он высказал мысль, что хотел бы закончить на "Метеоре", прощальный матч сыграть с "Днепром-1". Но потом выходка эта его в матче против "Колоса"… Для меня он пропал, больше его нет", - заявил Береза.

Под выходкой президент "Днепра-1" имел ввиду конфликт Селезнева с главным тренером днепрян Игорем Йовичевичем, который просил футболиста общаться с ним на украинском языке.

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Напомним, в первой половине сезона Селезнев выступал за "Колос", но зимой был отчислен из команды. Летом его контракт с "Колосом" истечет, и он станет свободным агентом.

Селезнев стремится стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. На его счету сейчас 116 голов, а рекорд - 123 мяча.

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Автор: Антон Дударь