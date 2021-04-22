Бывшая звезда "Манчестер Юнайтед" поддержал российского оппозиционера.

Выдающийся в прошлом футболист сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона подписался под открытым обращением известных западных лиц к президенту России Владимиру Путину в поддержку российского оппозиционного политика и общественного деятеля Алексея Навального, который сейчас сидит за решеткой.

Об этом сообщает The Economist.

"На данный момент Алексей Навальный находится в исправительной колонии, которую многие юристы и правозащитники считают одной из самых строгих в России. Как уже известно во всем мире, состояние его здоровья ухудшается, он находится в критическом состоянии и нуждается в срочной медицинской помощи".

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"У Алексея Навального проявляются симптомы тяжелого неврологического расстройства - постоянные боли в спине и потеря чувствительности ног и рук. Кроме того, он страдает от сильного кашля и лихорадки".

"Как гражданин России он имеет законное право на обследование и лечение у врача на свой выбор. Будучи лишенным этого права, 31 марта в знак протеста он начал голодовку".

"Мы призываем Вас, господин Президент, обеспечить Алексею Навальному неотложное лечение и уход, в которых он нуждается, и на которые он имеет право по российскому законодательству. Как лицо, давшее присягу соблюдать закон, вы обязаны это сделать", - указано в содержании обращения.

Заметим, что 54-летний Кантона попал в топ-100 лучших футболистов в истории по версии ФИФА. Француз имел среди болельщиков брутальную репутацию и получил прозвище "Король Эрик". В составе "Манчестер Юнайтед" он провел 143 поединка и забил 64 мяча.

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Автор: Артем Будрин