"Рух" попытается обогнать "Днепр-1" в турнирной таблице.

9 мая состоится матч 26-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся "Днепр-1" и "Рух". Поединок пройдет на "Днепр Арене". Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

"Рух" набрал 27 очков и гарантированно сохранил прописку в элитном дивизионе на следующий сезон. Команда Ивана Федика занимает 10-е место. "Днепр-1" делит 7-ю строчку с "Александрией", имея в активе 29 очков.

Днепр-1 - Рух

Вашему вниманию видеотрансляция на телеканале УНИАН ТВ.

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Напомним, что в матче первого круга "Рух" обыграл "Днепр-1" со счетом 4:1.

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Автор: Артем Будрин