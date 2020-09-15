Дмитрий Хомченовский сдал положительный тест на COVID-19.

Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Хомченовский заразился коронавирусом.

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Об этом сообщил официальный сайт "Зари".

Отмечается, что Хомченовский почувствовал недомогание, после чего медицинский штаб "Зари" оперативно отправил игрока для сдачи ПЦР-теста.

Результат теста оказался положительным.

На данный момент Хомченовский находится на самоизоляции под постоянным наблюдением врача команды.

Остальные игроки команды продолжают подготовку к следующей игре (20 сентября против "Шахтера") в штатном режиме.

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Автор: Антон Дударь