"Не было": футболист Динамо отговаривал арбитра от назначения пенальти в ворота соперников (видео)

Беньямин Вербич говорил арбитру, что фола на нем не было, но рефери все равно пошел смотреть повтор.

Нападающий "Динамо" Беньямин Вербич говорил арбитру, что не нужно назначать пенальти в ворота соперника в одном из эпизодов матча с "Колосом".

Словенский футболист на 76-й минуте упал в штрафной "Колоса", после чего рефери Сергей Бойко указал на "точку", заявив, что Вербича держал игрок "Колоса" Виталий Гавриш.

В ответ на решение судьи Вербич как минимум дважды сказал: "Не было". Это можно было услышать в трансляции матча.

Игроки "Колоса" указали судье на это. "Вербич сказал, что не было", - заметил один из футболистов. "Спроси у человека, е* твою", - сказал арбитру другой игрок "Колоса".

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Арбитр обратился за помощью к видеоассистенту Евгению Арановскому, а спустя несколько минут пошел смотреть повтор сам. В итоге Бойко отменил свое первоначальное решение.

"В моменте, когда Бойко назначил пенальти, а затем после длительных консультаций и личного просмотра его отменил, большой молодец Вербич. Респект ему за фэйр-плей. Словенец подошел к арбитру и сказал, что пенальти не было. Его Бойко отогнал, но Вербич еще раз подошел и сказал, что не было пенальти, а тот не захотел его слушать. Поэтому динамовцу респект, а Бойко - это катастрофа", - сказал после матча главный тренер "Колоса" Руслан Костышин, которого цитирует FootballHub.

Напомним, Бойко в этом матче в итоге назначил четыре пенальти (по два в ворота каждой из команд), а также удалил игрока "Колоса". "Динамо" в итоге выиграло со счетом 2:1.

Как сообщал УНИАН, в "Колосе" возмутились судейством этого матча.

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