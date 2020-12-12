Мирча Луческу не понимает, что дают паузы на VAR.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ничью с "Колосом" в последнем матче первого круга УПЛ.

Свое мнение о действиях судей и использовании системы VAR он высказал на послематчевой пресс-конференции, пишет сайт ФК "Динамо".

"Я не могу понять, для чего VAR ? Почему им не пользовались в первом тайме, когда чуть не разорвали колено Шапаренко? Почему повторы не смотрели тогда? На VAR всегда показывают момент последнего контакта – так было и в эпизоде с пенальти в наши ворота, и с удалением Шепелева. Если остановить этот кадр, то, конечно, это будет смотреться как нарушение, а в динамике все не так", - заявил он.

Луческу уверен, что невозможно столько красных карточек получать в каждой игре после использования VAR.

"А VAR приводит к непонятности. Они всегда берут последний кадр, когда есть контакт, момент удара, а если смотреть в динамике, то все выглядит совершенно иначе. Все мы знаем мастерство Селезнева – это очень хороший игрок, но он понимает, как получить максимальную выгоду в таких ситуациях, как симулировать, как кричать. И смог поймать молодого неопытного Миколенко, который задел его в момент разворота. Если смотреть последний кадр, то выходит, что он чуть ли не убил Селезнева", - сказал тренер "Динамо".

Луческу также заявил, что не понимает, что дают паузы на VAR.

"Это невозможно, это не футбол. Такие большие паузы на просмотр записей, постоянные остановки сбивают темп игры. Невозможно стоять и ждать три-пять минут, пока арбитры перемотают запись, чтобы что-то изменить", - добавил специалист.

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Автор: Олег Давыгора