Лучшим признан наставник мадридского "Атлетико".

Аргентинский специалист Диего Симеоне признан лучшим тренером последних десяти лет в клубном футболе.

Лучшим Симеоне назвала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

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Лучший тренер десятилетия был определен по сумме рейтингов топ-20 наставников, которые составлялись IFFHS каждый год. За первое место в ежегодном рейтинге тренер получал 20 баллов, за второе - 19 и так далее.

Симеоне, которого признавали лучшим тренером 2016 года, в итоге набрал 152 очка. Он опередил наставника "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу (144) и главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа (105).

В топ-10 также вошли Жозе Моуринью, Массимилиано Аллегри, Унаи Эмери, Зинедин Зидан, Карло Анчелотти, Маурисио Почеттино и Марсело Гальярдо.

Диего Симеоне: успехи с "Атлетико"

Диего Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года.

На внутренней арене под его руководством мадридцы выиграли чемпионат Испании (2014), Кубок Испании (2013) и Суперкубок Испании (2014).

На евроарене "Атлетико" дважды играл в финале Лиги чемпионов (2014 и 2016), дважды выиграл Лигу Европы (2012 и 2018) и Суперкубок УЕФА (2012 и 2018).

В 2013 и 2014 годах Симеоне признавался лучшим тренером года в Испании.

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Автор: Антон Дударь