Португальцы ответили взаимностью друг другу.

11 марта донецкий "Шахтер" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против римской "Ромы". Команды сыграют в столице Италии. На предматчевой пресс-конференции оба наставника говорили комплименты друг другу.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Рома-Шахтер.

Слова португальских специалистов приводит официальный сайт "Шахтера".

Паулу Фонсека не мог не вспомнить свое пребывание в Украине.

"Мы подготовились к матчу не с точки зрения того, что я тренировал "Шахтер", что это моя бывшая команда. Мы готовились встретиться с командой, которая демонстрирует свой футбол, собственное видение".

"Да, я знаю игроков, я с ними работал, а они знакомы с моей тактикой, хорошо знают меня как тренера. Однако не это главное. Мы будем соревноваться с "Шахтером", имеющим собственную философию игры. Если бы выбор был за мной, я бы не играл. Мне не нравится играть с командами, которые я тренировал, но так складывается. Я бы не играл ни против "Шахтера", ни даже против "Браги", - отметил Пауло.

Читайте такжеРома-Шахтер: где смотреть матч Лиги Европы

"Мне приятно, что в Украине зрители могут присутствовать на футбольных матчах. К сожалению, нам тиффози сейчас очень не хватает. Будем надеяться, что в Украине сыграем со зрителями", - завершил мысль Фонсека.

Луиш Каштру тоже был красноречивым накануне поединка:

"Важно прежде всего выполнить стратегию на игру, быть очень дисциплинированными и внимательными. Этот этап состоит из двух матчей и это - только первый. Мы постараемся все выполнить: сделать все, чтобы забивать голы и благодаря нашей организации обороны не пропустить соперника к своим воротам".

На вопрос, какой коллектив ему оставил в наследство Фонсека, Каштру рассыпался в щедрых комплиментах.

"Он оставил фантастических игроков, замечательный коллектив, команду, которая брала титулы. Это клуб с отличными болельщиками, которые любят "Шахтер". Замечательная администрация, которая старается делать все, чтобы чувствовался полный комфорт и были все условия для работы. Когда идет такой тренер, как Фонсека, получив несколько титулов, это, конечно, оставляет чувство, что все скучают по нему".

"Как тренер я очень доверяю своим футболистам. Прежде всего важно, как каждый из ребят выполняет свою задачу на поле. Есть отличная возможность развивать свою работу. Я полностью уверен в своих игроках. Всегда им говорю, что мы можем победить каждого соперника на любом стадионе мира. Мои ребята всегда прекрасно работают", - прокомментировал Каштру.

Рома - Шахтер: перед матчем

"Шахтер" впервые встретится со своим бывшим тренером Паулу Фонсекой, который переехал в Рим после трех лет в Украине.

В 1/16 финала "Шахтер" прошел тель-авивский "Маккаби" (2:0 и 1:0). "Рома" выбила из борьбы другую бывшую команду Фонсеки "Брагу" (2:0 и 3:1).

После жеребьевки в "Шахтере" оценили свои шансы в дуэли с "Ромой".

"Шахтер" и "Рома" ранее трижды пересекались в рамках Лиги чемпионов. На групповом этапе ЛЧ 2006-2007 они обменялись домашними победами (0:4 и 1:0 для "Шахтера"), в 2011 году "горняки" прошли римлян в 1/8 финала (3:2, 3:0), а в 2018-м на этой же стадии сильнее была "Рома", которая проиграла в гостях 1:2, но выиграла дома 1:0.

Главным арбитром матча "Рома" - "Шахтер" будет португалец Артур Мануэль Диаш.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем