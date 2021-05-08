Лидеры турнира так и не открыли счет в матче.

В центральном матче 35-го тура чемпионата Испании встречались лидеры турнира "Барселона" и "Атлетико". Матч завершился вничью.

Моменты в матче были у обеих команд, но счет так и не был открыт. И "Барселона", и "Атлетико" по разу забили, однако оба мяча не были засчитаны.

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"Барселона" - "Атлетико" - 0:0

"Барселона": Тер Штеген, Мингеса (Араухо, 46), Пике, Лангле, Дест (Серхи Роберто, 75), де Йонг, Бускетс (Мориба, 32), Педри (Дембеле, 75), Альба, Месси, Гризманн

"Атлетико": Облак, Савич, Фелипе, Эрмосо, Триппьер, Льоренте, Коке, Лемар (Сауль, 13, Фелиш, 67), Карраско, Корреа, Суарес

Чемпионат Испании: положение команд

"Атлетико" набрал 77 очков и занимает первое место, а у "Барселоны" - 75 очков и вторая строчка.

"Реал", который идет на третьем месте (74 очка), может догнать "Атлетико", если 9 мая дома обыграет "Севилью" (70 очков).

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Автор: Антон Дударь