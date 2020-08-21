"Не было разговора": новичок Динамо оценил перспективу работы с Луческу

Артем Кравец признался, что назначение Мирчи Луческу стало для него неожиданностью.

Нападающий Артем Кравец, который вернулся в "Динамо", рассказал, как оценивает перспективы в клубе тренерского штаба во главе с Мирчей Луческу.

Читайте такжеДинамо объявило о подписании форварда сборной Украины (фото, видео)

Игрока цитирует пресс-служба клуба.

"Конечно, это было в какой-то мере неожиданно. Не ожидал, что тренер против которого мне приходилось играть, возглавит команду. В итоге после назначения по отзывам ребят, мне кажется, что он может дать много хорошего "Динамо".

Не в плане борьбы с "Шахтером", который он хорошо знает. Это действительно очень хороший специалист, который работал в больших клубах и со сборными. Он имеет большой опыт. Мне кажется, в футбольном плане игроки и клуб должны от этого сотрудничества только выиграть. Надеюсь, Мирча Луческу вернет чемпионство "Динамо", - сказал Кравец.

Форвард также отметил, что не общался с наставником команды перед возвращением:

"С Мистером у меня не было разговора. Но я задал вопрос, заинтересован ли он в моем переходе. На всех уровнях сказали, что заинтересован. Невозможно, чтобы футболист переходил без согласия главного тренера".

Кравец является воспитанником "Динамо" и дебютировал за первую команду киевлян в 2007 году.

Последние два с половиной года форвард сборной Украины провел в турецком "Кайсериспоре".

Артем Кравец: как сложилась карьера за рубежом

В первой половине 2016 года Кравец на правах аренды перешел в немецкий "Штутгарт", за который провел 16 матчей и забил 1 гол.

Следом нападающий отправился на год в аренду в испанскую "Гранаду". В 26 матчах за клуб (все - в чемпионате Испании) он забил 5 голов.

В январе 2018 года после половины сезона в "Динамо" Кравец подписал контракт с турецким "Кайсериспором". За два с половиной сезона форвард сыграл 55 матчей, в которых забил 17 голов. Перед возвращением в Киев Кравец расторг контракт с клубом и стал свободным агентом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь