Украинский форвард отметил, что не был худшим на тренировках команды.

Нападающий Артем Кравец опроверг неофициальные причины того, почему он покинул "Динамо" спустя всего один месяц после возвращения в киевский клуб.

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Футболист высказался в сторис на своей странице в Instagram.

"Как же мне "нравятся" такие инсайды. Из-за таких дилетантов и складывается негативное отношение к СМИ у людей. Мало того, что вы нагло врете, так еще и пытаетесь очернить руководство клуба и тренера перед такой важной игрой.

1. Меня никто не выгонял из клуба. 2. Мои физические кондиции одни из лучших в моей карьере, и я ни на одной тренировке не был худшим. 3. Все трансферы в "Динамо" проходят с согласия тренера, не нужно фантазировать, думайте головой", - написал Кравец.

Ранее информацию о плохой физической форме и решении Луческу отказаться от услуг футболиста распространил Telegram-канал "Динамо Киев Inside", тогда как официально в клубе заявили, что Кравец намерен перейти в команду, где сможет получать больше игрового времени, чем в Киеве.

Артем Кравец: главное

Кравец только 20 августа вернулся в "Динамо". Он успел сыграть лишь в одном официальном матче, выйдя на замену в игре УПЛ против "Львова".

Кравец является воспитанником "Динамо" и дебютировал за киевлян еще в 2007 году.

Форвард также поиграл за киевский "Арсенал", немецкий "Штутгарт", испанскую "Гранаду", а предыдущие два с половиной года провел в турецком "Кайсериспоре".

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Автор: Данил Слесь