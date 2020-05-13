"Одна из целей": Шевченко заявил о желании возглавить Милан после сборной Украины

Cпециалист признался, что итальянский клуб играет особенную роль в его жизни.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хочет в будущем возглавить "Милан".

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Об этом специалист заявил в комментарии Milan News.

"Как я оцениваю ситуацию в "Милане"? У всех сейчас одна задача - завершить нынешний сезон. Для этого каждый должен приложить максимум усилий. Затем будем смотреть, как изменится футбол, и что ждет клуб.

Конечно, однажды я бы хотел вернуться в "Милан" в качестве тренера. Эта команда всегда будет в моем сердце, как и ее фанаты. Посмотрим, как все сложится, но одна из моих целей - вернуться в клуб тренером", - заявил Шевченко.

Тренер при этом подчеркнул, что сейчас не покинет сборную Украины ради "россонери":

"Прямо сейчас я думаю только о сборной Украины. Полностью сосредоточен на работе с командой".

Напомним, чемпионат Италии был остановлен из-за пандемии коронавируса. Серия A уже объявила, что планирует возобновить матчи 13 июня.

Как сообщал УНИАН, ранее Шевченко вспомнил один из худших моментов карьеры.