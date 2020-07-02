Вратарь сборной Украины вошел в рейтинг десяти лучших голкиперов 21 века
Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов вошел в десятку лучших голкиперов мира по количеству "сухих" матчей за двадцать лет.
Об этом сообщает портал givemesport.com.
За два десятилетия Пятов провел 269 матчей, в которых сумел сохранить свои ворота сухими.
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С этим результатом украинец расположился в рейтинге на седьмом месте.
Возглавил рейтинг легендарный испанский вратарь Икер Касильяс
Топ-10 выглядит следующим образом:
10. Микаэль Ландро (Франция) - 253 сухих матча
9. Виктор Вальдес (Испания) - 260
8. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) - 266
7. Андрей Пятов (Украина) - 269
6. Игорь Акинфеев (Россия) - 316
5. Мануэль Нойер (Германия) - 327
4. Пепе Рейна (Испания) - 343
3. Петр Чех (Чехия) - 391
2. Джанлуиджи Буффон (Италия) - 420
1. Икер Касильяс (Испания) - 439
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Пятов вышел на второе место в истории по количеству титулов чемпиона Украины.
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