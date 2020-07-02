Вратарь сборной Украины вошел в рейтинг десяти лучших голкиперов 21 века

Андрей Пятов - в числе лучших по количеству матчей без пропущенных голов.

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов вошел в десятку лучших голкиперов мира по количеству "сухих" матчей за двадцать лет.

Об этом сообщает портал givemesport.com.

За два десятилетия Пятов провел 269 матчей, в которых сумел сохранить свои ворота сухими.

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С этим результатом украинец расположился в рейтинге на седьмом месте.

Возглавил рейтинг легендарный испанский вратарь Икер Касильяс

Топ-10 выглядит следующим образом:

10. Микаэль Ландро (Франция) - 253 сухих матча

9. Виктор Вальдес (Испания) - 260

8. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) - 266

7. Андрей Пятов (Украина) - 269

6. Игорь Акинфеев (Россия) - 316

5. Мануэль Нойер (Германия) - 327

4. Пепе Рейна (Испания) - 343

3. Петр Чех (Чехия) - 391

2. Джанлуиджи Буффон (Италия) - 420

1. Икер Касильяс (Испания) - 439

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Пятов вышел на второе место в истории по количеству титулов чемпиона Украины.

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