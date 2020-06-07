Легендарный футболист и экс-тренер Динамо стал вице-президентом УАФ
Конгресс Украинской ассоциации футбола избрал трех новых вице-президентов организации.
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Об этом сообщила пресс-служба УАФ.
Должности получили Анатолий Демьяненко, Александр Шевченко и Алан Плиев.
Демьяненко является легендой "Динамо" в качестве игрока, а также бывшим главным тренером киевлян. В январе он возглавил словацкую "Нитру", но вскоре покинул клуб и оставался без работы.
Шевченко, который является главой Львовской ассоциации футбола, претендовал на пост президента Украинской Премьер-лиги, но выборы были перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Плиев и до назначения работал в структуре УАФ.
Как сообщал УНИАН, на конгрессе УАФ было объявлено о продлении контракта с Андреем Шевченко.
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