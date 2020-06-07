Легендарный футболист и экс-тренер Динамо стал вице-президентом УАФ

Всего были назначены сразу три новых вице-президента.

Конгресс Украинской ассоциации футбола избрал трех новых вице-президентов организации.

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Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Должности получили Анатолий Демьяненко, Александр Шевченко и Алан Плиев.

Демьяненко является легендой "Динамо" в качестве игрока, а также бывшим главным тренером киевлян. В январе он возглавил словацкую "Нитру", но вскоре покинул клуб и оставался без работы.

Шевченко, который является главой Львовской ассоциации футбола, претендовал на пост президента Украинской Премьер-лиги, но выборы были перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Плиев и до назначения работал в структуре УАФ.

Как сообщал УНИАН, на конгрессе УАФ было объявлено о продлении контракта с Андреем Шевченко.

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