Каталонцы обратили внимание на Александра Зинченко.

Футболист сборной Украины Александр Зинченко может сменить "Манчестер Сити" на "Барселону".

Об этом сообщил итальянский журналист Джанлуилжи Лонгари в Twitter.

По информации источника, каталонцы уже начали переговоры с "горожанами" относительно возможной аренды Зинченко на один сезон.

Стоит отметить, что в составе английского клуба Зинченко выступает на позиции левого защитника, тогда как в сборной Украины он играет в полузащите, исполняя роль плеймейкера.

Ранее появлялась информация о возможном трансфере украинца в "Наполи".

Александр Зинченко в "Манчестер Сити": последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь