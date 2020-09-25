Александр Зинченко / фото REUTERS
Футболист сборной Украины Александр Зинченко может сменить "Манчестер Сити" на "Барселону".
Об этом сообщил итальянский журналист Джанлуилжи Лонгари в Twitter.
По информации источника, каталонцы уже начали переговоры с "горожанами" относительно возможной аренды Зинченко на один сезон.
Стоит отметить, что в составе английского клуба Зинченко выступает на позиции левого защитника, тогда как в сборной Украины он играет в полузащите, исполняя роль плеймейкера.
Ранее появлялась информация о возможном трансфере украинца в "Наполи".
Александр Зинченко в "Манчестер Сити": последние новости
- В прошлом сезоне Зинченко провел в составе "Ман Сити" 25 матчей, в которых забил 1 гол.
- Александр Зинченко поучаствовал в презентации выездной формы "Ман Сити", а также третьего комплекта "Ман Сити".
- Украинскому футболисту в день свадьбы пришлось оправдываться за свои слова и слова жены о тактике Пепа Гвардиолы.
- Летом "Ман Сити" подписал футболиста, который может сыграть на позиции Зинченко.
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