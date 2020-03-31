Легенда турецкого футбола находится в критическом состоянии из-за коронавируса

Болезнь у Рюштю Речбера развилась стремительно.

Состояние бывшего голкипера сборной Турции Рюштю Речбера после заражения коронавирусом и госпитализации ухудшилось.

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Об этом сообщает Mundo Deportivo.

46-летний экс-футболист заразился от своей жены Ишиль в конце прошлой недели, после чего его госпитализировали - симптомы развивались стремительно. Стоит отметить, что супруга спортсмена нарушила 14-дневный карантин.

За последние сутки состояние Речбера резко ухудшилось и оценивается как критическое.

46-летний Речбер является рекордсменом турецкой сборной по количеству проведенных матчей - 120 игр. С турецкой сборной он становился бронзовым призером ЧМ-2002. Голкипер завершил карьеру в 2012-м году. На клубном уровне он выступал за "Антальяспор", "Фенербахче", "Барселону" и "Бешикташ".

УНИАН ранее сообщал о том, что знаменитый испанский футболист переболел коронавирусом.