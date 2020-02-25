В Британии детям до 12 лет запретили играть головой на футбольных тренировках

Футбольные федерации Англии, Шотландии и Северной Ирландии приняли решение ввести запрет на игру головой на тренировках для учащихся начальных классов.

В Англии, Северной Ирландии и Шотландии запретили детям до 12 лет играть головой в футбол на тренировках, сообщает Daily Mail.

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Сообщается, что были опубликованы исследования, в которых подсчитано, что бывшие футболисты в три раза чаще умирают от нейродегенеративных заболеваний, чем обычный человек. Также в пять раз увеличивается риск развития болезни Альцгеймера, в два раза болезни Паркинсона.

Футбольные федерации Англии, Шотландии и Северной Ирландии приняли решение ввести запрет на игру головой на тренировках для учащихся начальных классов. Дети до 17 лет могут отрабатывать такую игру на тренировках раз в неделю. Но в игре можно будет играть любой частью тела, кроме рук.