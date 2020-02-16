"Упустили момент": в российском клубе хотели, чтобы футболист Зинченко получил гражданство РФ

Александр Зинченко мог получить российское гражданство, когда играл за "Уфу".

Главный тренер российской "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о том, что в уфимском клубе хотели дать украинскому полузащитнику Александру Зинченко гражданство РФ.

Евсеев заявил, что инициатором предоставления российского гражданства для Зинченко выступал гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.

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"Я точно знаю: Газизов хотел, чтобы Зинченко получил российское гражданство", - сказал Евсеев в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Помешало то, что руководство РФС тогда сказало: вы сначала разберитесь со статусом своего игрока - легионер он или нет. Упустили момент? Да, возможно", - также сказал Евсеев.

Напомним, Зинченко защищал цвета "Уфы" с начала 2015 года по лето 2016-го, после чего перешел в "Манчестер Сити".

Полузащитник дебютировал за сборную Украины в 2016 году в 18 лет. На тот момент главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко попросил тренерский штаб первой сборной заиграть Зинченко, чтобы исключить возможность его выступления за другую сборную. Дебют Зинченко пришелся на матч против сборной Испании на "Олимпийском" в Киеве.

Как сообщал УНИАН, ранее стала известна зарплата Зинченко в "Манчестер Сити".