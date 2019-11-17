"Мотивация есть": футболист сборной Украины объяснил, почему важно не проиграть Сербии (видео)

Руслан Малиновский хочет, чтобы сборная сохранила менталитет победителя.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский назвал главную мотивацию команды перед матчем против Сербии.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Сербия - Украина.

"Мотивация в матче с Сербией - порадовать болельщиков, показать хороший футбол. Нам нечего терять, поэтому мы не должны играть как-то зажато. Должны показать содержательный футбол. Если мы покажем хорошую игру, то добьемся положительного результата. Рассчитываем на это", - сказал Малиновский в интервью для YouTube-канала УАФ.

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"Для нас важно не проиграть Сербии, держать менталитет победителей. Никто не любит проигрывать. Какой бы ни был матч, если ты побеждаешь, то потом на хороших эмоциях, а от поражения неприятный осадок, даже если ты на первом месте. Каждый футболист должен хотеть выиграть. Если не хочешь выиграть - нужно что-то менять в себе", - добавил полузащитник.

Матч Сербия - Украина пройдет сегодня, 17 ноября. Начало встречи - в 16.00.

Как сообщал УНИАН, ожиданиями от предстоящего матча с Сербией также поделился главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.