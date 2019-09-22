Ливерпуль на выезде обыграл Челси в центральном матче тура АПЛ (видео)

Мерсисайдцы идут без потерь в нынешнем сезоне.

На "Стэмфорд Бридж" в Лондоне состоялся матч 6-го тура английской Премьер-лиги между "Челси" и "Ливерпулем".

Гости сумели одержать победу со счетом 2:1.

Читайте такжеБильярдным ударом: гол Ярмоленко помог Вест Хэму обыграть Манчестер Юнайтед (видео)

Подопечные Юргена Клоппа вышли вперед на 14-й минуте, когда удалось заработать штрафной. Салах откатил мяч Александер-Арнольду, а тот расстрелял "девятку" ворот Кепы.

В середине первого тайма Аспиликуэта сравнял счет и даже отпраздновал взятие ворот, но арбитр зафиксировал офсайд с помощью VAR. На 30-й минуте гости удвоили преимущество - Фирмино расстрелял ворота "Челси" головой после подачи со штрафного.

"Синие" сумели возродить интригу на 71-й минуте, когда Н'Голо Канте совершил сольный проход и нанес удар без шансов для голкипера. В концовке подопечные Фрэнка Лэмпарда давили, но сравнять счет так и не смогли.

"Челси" - "Ливерпуль" - 1:2

Голы: Канте - Александер-Арнольд, 14, Фирмино, 30

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен (Зума, 41), Томори, Эмерсон (Алонсо, 15), Жоржиньо, Канте, Виллиан, Ковачич, Маунт, Абрахам

"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон (Лаллана, 83), Салах (Гомес, 90+3), Фирмино, Мане (Милнер, 72)

Предупреждения: Томори, Ковачич, Алонсо, Александер-Арнольд, Фабиньо, Милнер

"Ливерпуль" добыл шестую подряд победу и возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на пять очков. "Челси" идет 11-м, набрав восемь пунктов.

УНИАН ранее сообщал, что Ярмоленко признали лучшим игроком матча "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед".