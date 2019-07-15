Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать в Россию и пропустит чемпионат мира

Такое решение было принято Ассоциацией пляжного футбола Украины.

Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать на отборочный турнир чемпионата мира в Москву.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации пляжного футбола Украины.

Матчи квалификации пройдут на стадионе "Лужники" с 19 по 27 июля.

Стоит отметить, что пропуск квалификации не позволит сборной Украины побороться за путевку в финальную часть чемпионата мира-2019, которая пройдет в Парагвае.

Ранее УНИАН сообщал, что украинский футбольный тренер отказался работать в России.