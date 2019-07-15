Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать в Россию и пропустит чемпионат мира
19:16, 15 июля 2019Футбол
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Такое решение было принято Ассоциацией пляжного футбола Украины.
Украина пропустит ЧМ-2019 / фото: ffu.ua
Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать на отборочный турнир чемпионата мира в Москву.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации пляжного футбола Украины.
Матчи квалификации пройдут на стадионе "Лужники" с 19 по 27 июля.
Стоит отметить, что пропуск квалификации не позволит сборной Украины побороться за путевку в финальную часть чемпионата мира-2019, которая пройдет в Парагвае.
Ранее УНИАН сообщал, что украинский футбольный тренер отказался работать в России.
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