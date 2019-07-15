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Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать в Россию и пропустит чемпионат мира

19:16, 15 июля 2019
Футбол
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Украина пропустит ЧМ-2019 / фото: ffu.ua

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации пляжного футбола Украины.

Матчи квалификации пройдут на стадионе "Лужники" с 19 по 27 июля.

Стоит отметить, что пропуск квалификации не позволит сборной Украины побороться за путевку в финальную часть чемпионата мира-2019, которая пройдет в Парагвае.

Ранее УНИАН сообщал, что украинский футбольный тренер отказался работать в России.

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Теги: #сборная Украины#пляжный футбол