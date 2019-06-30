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VAR и вылет: арбитр не засчитал три гола Уругвая в матче Кубка Америки (видео)

01:41, 30 июня 2019
Футбол
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Уругвайцы забили трижды / REUTERS

Судьбу путевки в полуфинал решила серия пенальти, которую выиграли перуанцы со счетом 5:4.

В основное время поединка уругвайцы забили три гола, но в каждом из эпизодов судья фиксировал положение "вне игры", пользуясь помощью системы VAR.

Перу в полуфинале встретится с командой Чили. Во втором полуфинальном поединке сразятся Аргентина и Бразилия.

Ранее УНИАН сообщал, что Лионель Месси впервые исполнил гимн Аргентины перед матчем Кубка Америки.

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Теги: #футбол#Перу#Уругвай#Кубок Америки