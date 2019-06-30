VAR и вылет: арбитр не засчитал три гола Уругвая в матче Кубка Америки (видео)
01:41, 30 июня 2019Футбол
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Уругвайцы в итоге покинули турнир.
Уругвайцы забили трижды / REUTERS
В Сальвадоре состоялся четвертьфинальный поединок Кубка Америки, в котором встречались сборные Перу и Уругвая.
Судьбу путевки в полуфинал решила серия пенальти, которую выиграли перуанцы со счетом 5:4.
В основное время поединка уругвайцы забили три гола, но в каждом из эпизодов судья фиксировал положение "вне игры", пользуясь помощью системы VAR.
Перу в полуфинале встретится с командой Чили. Во втором полуфинальном поединке сразятся Аргентина и Бразилия.
Ранее УНИАН сообщал, что Лионель Месси впервые исполнил гимн Аргентины перед матчем Кубка Америки.
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