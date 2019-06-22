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Звездного экс-футболиста Бекхэма разыграла жена (фото)

10:35, 22 июня 2019
Футбол
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Дэвид Бекхэм / REUTERS

Фото розыгрыша Виктория выложила в Instagram-stories.

Бекхэм получил в подарок футболку главного соперника своего родного клуба "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити". Кроме того, на задней части футболки было нанесено имя Дэйв.

Дело в том, что Бекхэм неоднократно говорил о том, что ненавидит, когда его называют Дэйвом, и что называть его так может только мама.

На фото Бекхэм держит футболку с недовольным лицом.

В розыгрыше, судя по всему, также поучаствовал известный американский телеведущий Джеймс Корден, которого Виктория Бекхэм отметила на фото.

Напомним, Бэкхем выступал за "МЮ" с 1993 по 2003 годы.

фото: instagram.com/victoriabeckham

УНИАН ранее также сообщал о том, что Бекхэма лишили водительских прав.

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Теги: #Манчестер Юнайтед#Манчестер Сити#Дэвид Бекхэм