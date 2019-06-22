Звездного экс-футболиста Бекхэма разыграла жена (фото)
10:35, 22 июня 2019Футбол
677 0
Виктория Бекхэм подарила мужу именную футболку главного соперника "Манчестер Юнайтед".
Дэвид Бекхэм / REUTERS
Бывшая певица, фотомодель Виктория Бекхэм подшутила над своим мужем, экс-игроком сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.
Фото розыгрыша Виктория выложила в Instagram-stories.
Бекхэм получил в подарок футболку главного соперника своего родного клуба "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити". Кроме того, на задней части футболки было нанесено имя Дэйв.
Дело в том, что Бекхэм неоднократно говорил о том, что ненавидит, когда его называют Дэйвом, и что называть его так может только мама.
На фото Бекхэм держит футболку с недовольным лицом.
В розыгрыше, судя по всему, также поучаствовал известный американский телеведущий Джеймс Корден, которого Виктория Бекхэм отметила на фото.
Напомним, Бэкхем выступал за "МЮ" с 1993 по 2003 годы.
фото: instagram.com/victoriabeckham
УНИАН ранее также сообщал о том, что Бекхэма лишили водительских прав.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter