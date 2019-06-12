Шахтер объявил о назначении нового главного тренера (фото)

Донецкий клуб возглавил португальский специалист Луиш Каштру.

Новым главным тренером донецкого "Шахтера" стал португальский специалист Луиш Каштру.

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Контракт с Каштру подписан на два года.

Португалец стал 33-м тренером в истории "Шахтера".

По неофициальной информации, "Шахтеру" не пришлось платить отступные за тренера. Взамен за переход тренера "горняки" еще на год продлили для "Витории" аренду бразильского защитника Додо.

Предыдущим местом работы 57-летнего португальского специалиста была "Витория Гимарайнш", которую он сумел вывести в Лигу Европы. До этого Каштру также работал в португальских клубах "Риу Аве", "Шавиш" и временно был главным тренером "Порту".

Напомним, ранее "Шахтер" покинул Паулу Фонсека, который возглавлял команду на протяжении трех лет. Португальский тренер ушел в итальянскую "Рому".

Как сообщал УНИАН, Фонсека заявил о желании забрать в "Рому" игроков "Шахтера".