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Шахтер объявил о назначении нового главного тренера (фото)

15:33, 12 июня 2019
Футбол
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Луиш Каштру - новый главный тренер Шахтера / фото: ФК Шахтер

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Контракт с Каштру подписан на два года.

Португалец стал 33-м тренером в истории "Шахтера".

По неофициальной информации, "Шахтеру" не пришлось платить отступные за тренера. Взамен за переход тренера "горняки" еще на год продлили для "Витории" аренду бразильского защитника Додо.

Предыдущим местом работы 57-летнего португальского специалиста была "Витория Гимарайнш", которую он сумел вывести в Лигу Европы. До этого Каштру также работал в португальских клубах "Риу Аве", "Шавиш" и временно был главным тренером "Порту".

фото: ФК Шахтер
фото: ФК Шахтер

Напомним, ранее "Шахтер" покинул Паулу Фонсека, который возглавлял команду на протяжении трех лет. Португальский тренер ушел в итальянскую "Рому".

Как сообщал УНИАН, Фонсека заявил о желании забрать в "Рому" игроков "Шахтера".

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Теги: #Шахтер#Луиш Каштру